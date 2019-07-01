اخبار ليبيا الان

تونس تمنع دخول الليبيين دون 35 عاما

تم النشر منذُ 15 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أصدرت تونس قرارا يقضي بمنع دخول الشباب الليبيين ممن هم دون 35 عاما إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن مصدر دبلوماسي في السفارة الليبية بتونس، أن القرار ينص على منع الشباب الليبيين من دخول تونس بمفردهم باستثناء القادمين إلى البلاد بمرافقة آبائهم.

يشار إلى تونس شهدت إغلاق السفارة الأمريكية على أراضيها بعد أن أعلنت أمس الاثنين إغلاق أبوابها لدواع أمنية وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ضمن مخاوف أميركية لدواع أمنية، ويأتي الإعلان بعد أربعة أيام من هجومين انتحاريين في وسط العاصمة تونس، نفذهما انتحاريان من داعش ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط 8 جرحى في تطور ينذر بعودة الذئاب المنفردة التابعة للتنظيم الإرهابي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك