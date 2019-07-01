تونس تمنع دخول الليبيين دون 35 عاما

أصدرت تونس قرارا يقضي بمنع دخول الشباب الليبيين ممن هم دون 35 عاما إلى البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك عن مصدر دبلوماسي في السفارة الليبية بتونس، أن القرار ينص على منع الشباب الليبيين من دخول تونس بمفردهم باستثناء القادمين إلى البلاد بمرافقة آبائهم.

يشار إلى تونس شهدت إغلاق السفارة الأمريكية على أراضيها بعد أن أعلنت أمس الاثنين إغلاق أبوابها لدواع أمنية وفق بيان نشرته على موقعها الإلكتروني ضمن مخاوف أميركية لدواع أمنية، ويأتي الإعلان بعد أربعة أيام من هجومين انتحاريين في وسط العاصمة تونس، نفذهما انتحاريان من داعش ما أسفر عن مقتل رجل أمن وسقوط 8 جرحى في تطور ينذر بعودة الذئاب المنفردة التابعة للتنظيم الإرهابي.

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