طرابلس-العنوان

أكد آمر غرفة عمليات الكرامة، اللواء عبد السلام الحاسي، أن القوات المسلحة ستدخل العاصمة طرابلس “شاء من شاء وأبى من أبى”.

وقال الحاسي، ” سندخل طرابلس شئتم أم أبيتم. معكم تركيا أو معكم حتى الشيطان نفسه ستدخل قواتنا وسنكيل الضربات لكم حتى ندخل طرابلس”.

وأضاف المسماري، “نحن حتى الآن نعمل بحرفية ومهنية وطبقًا لأخلاقنا العسكرية وتوصيات وتعليمات القائد العام للقوات المسلحة”.

وأكد الحاسي أن القوات المسلحة لم تصب حتى الآن أهدافًا مدنية.

وقال، “لم نصب حتى الآن هدفًا مدنيًا. اتحداهم هؤلاء “الشراذم” أن يؤكدوا أن القوات المسلحة أصابت أهدافًا مدنية”.

وأضاف، “أن الطائرات التركية ومدفعياتهم الطائشة هي من دمرت بيوت الناس في قصر بن غشير والسبيعة وطرابلس”.

وتابع الحاسي، “نحن ثابتون على مواقفنا ولازلنا في مواقعنا وستظل الكرامة فوق رؤوس الجميع إلى أن يتحرر هذا الوطن”.

وأكد الحاسي، أن القوات المسلحة “موجودة في جميع الجبهات وعلى خطوط التماس ولم تتزحزح شبرًا واحدًا عن مواقعها، بل حققت تقدمات”.

وقال، “إن من يدعون أنهم ألحقوا هزيمة بالقوات المسلحة، فإن القوات المسلحة متمركزة في مواقعها وتكيل الضربات ضد هؤلاء الإرهابيين ومن معهم”.

وأضاف، “أن القوات الجوية دمرت الطائرة التركية الرابعة فوق مهبط مطار معيتيقة. إن جنودنا وضباطنا يحققون الانتصارات ويحققون النصر”.

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