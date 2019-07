«المنذر الخرطوش»: قصف الطيران التركي يستهدف منازل المدنيين ولا يؤثر على تقدم الجيش

المتوسط:

أعلن مدير المكتب الإعلامي للواء 73 مشاة التابع لقوات الجيش، المنذر الخرطوش، أن القوات تتعرض لقصف عبر سلاح الجو التركي في ضواحي طرابلس.

وأفاد الخرطوش، في تصريحات صحفية، بأن القصف العشوائي الذي يشنه الطيران التركي يستهدف منازل المدنيين، ولا يؤثر على تقدم قوات الجيش.

وأضاف الخرطوش، اليوم الاثنين، “تتخذ قوات الجيش الليبي في محاور القتال الثمانية بالعاصمة طرابلس موقفا دفاعيا لتأمين المناطق التي تسيطر عليها، وتنتظر القوات صدور تعليمات القائد العام للجيش، خليفة حفتر باقتحام قلب العاصمة طرابلس.

وأشار الخرطوش، إلى استمرار الغارات الجوية لـ”سلاح الجو الليبي على تمركزات الميليشيات المسلحة في ضواحي طرابلس منذ ثلاثة أيام”، لافتا إلى “تصدي قوات الجيش لمحاولات الميليشيات المسلحة للتقدم في منطقتي وادي الربيع والكزيرما في ضواحي العاصمة.

وكان خليفة حفتر قائد الجيش، وجه الحكومة المؤقتة بطرد كل الشركات التركية العاملة في ليبيا، وإنهاء أعمالها في جميع المشروعات على الأراضي الليبية، ومقاطعة المنتجات والصناعات التركية.

