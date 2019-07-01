اخبار ليبيا الان

الإفراج عن 6 أتراك كانوا محتجزين لدى الجيش الوطني

تم النشر منذُ دقيقة واحدة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

الإفراج عن 6 أتراك كانوا محتجزين لدى الجيش الوطني

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك