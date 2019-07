«الطاهر» يبحث مع مدير بعثة الوكالة الأمريكية التعاون المشترك في مجالات الحوكمة الرشيدة

المتوسط:

اجتمع وزير الحكم المحلي لحكومة الوفاق الوطني الدكتور، ميلاد عبدالله الطاهر، بـ كلينتون وايت مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتعاون التنموي في ليبيا وبحضور كل من عبد المجيد أبوغرارة مستشار الوزارة للشؤون الخارجية والتعاون الدولي وحسين القماطي مدير مكتب الوزير وصلاح فطح مدير إدارة المحافظات والبلديات وسعيدة بالروين مدير مكتب التعاون الدولي والفني بالوزارة.

وتركز اللقاء على تعميق أوجه التعاون المشترك في مجالات الحوكمة الرشيدة واللامركزية وأسس ومتطلبات الملكية الفكرية وتنشيط أعمال المعهد الجمهوري الدولي في تنفيذ الدورات التدريبية، خاصة في تعليم اللغة الإنجليزية وإدارة شؤون المجالس البلدية والحوكمة في الإجراءات المالية والإدارية والقانونية، كما تم التركيز أيضاً على آلية التعاون بين البلدين في مجال الحكم المحلي عامةً والعمل على تحقيق البرامج للوصول الى نتائج ملموسة خدمة للمواطن في البلديات ومن بينها ما يتعلق بإدارة النفايات الصلبة والتي تشرف علي تنفيد استراتيجيته مؤسسة براغما الأمريكية، بالإضافة إلى الخدمات التي تندرج ضمن العمل المشترك وآليات التعاون الفني بين البلدين في إطار الحكم والإدارة المحلية .

