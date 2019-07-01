مدير مركز الرقابة على الأغذية ببنغازي يحذّر من “رياشات” الطيور

بنغازي-العنوان

حذّر مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية فرع بنغازي، اليوم الإثنين، من أن سلخانات الطيور تشكل خطرًا على الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال المهندس، عبدالرحمن أحمد بن عمران، “إن سلخانات الطيور “الريّاشات” المنتشرة في منطقة الهواري وغيرها من المناطق تفتقر إلى المواصفات الصحية والتراخيص المعتمدة، عدا عن تواجد عمال غير متحصلين على الشهادات الصحية، مما تشكل خطراً على الأمن الغذائي للمواطنين”.

وأشار بن عمران من خلال تصريح خاص لصحيفة العنوان، إلى استعداد المركز لإطلاق حملة وطنية الأسبوع المقبل، بالتعاون مع جهاز الحرس البلدي والأجهزة الأمنية.

وأفاد بن عمران، أن الحملة تستهدف مطابخ المصحات الإيوائية والمراكز والمستشفيات العامة والخاصة والمقاهي والمطاعم ومخازن الأدوية والصيدليات والمختبرات الطبية ومصانع تنقية مياه الشرب، والمخابز ومصانع الأغذية والسلخانات بأنواعها.

وقال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن الحملة ستشارك فيها عناصر نسائية من المفتشين، إضافة إلى قسم الرقابة الداخلية وأقسام أخرى تابعة للمركز.

ونوّه بن عمران إلى تعاون المجلس التسييري لبلدية بنغازي مع المركز، وتلبيته بتوفير عدد من الاحتياجات والتي ستسهم في إطلاق الحملة، وذلك في إطار حرص المركز على تحقيق الأمن الغذائي وتجنيب البلاد انتشار الأمراض والأوبئة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية