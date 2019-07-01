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غرفة عمليات الكرامة: خسائرٌ كبيرة في صفوف المليشيات عقب الضّربات الجوية الدقيقة في طرابلس

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 01 يوليو 2019 (وال)- أكّد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الإثنين، أن المليشيات الإرهابية والإجرامية، تكبدت خسائرا كبيرة، عقب الضربات الجوية الدقيقة على مواقعهم في العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن المليشيات الإرهابية تكبدت خسائر في محاور وادي الربيع، وعين زارة ليلة البارحة، ولم تتوقف حركة إخلاء القتلى والجرحى حتى وقت قريب .

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن المستشفيات والعيادات الخاصة بالمنطقة، أصبحت تعجّ بالجرحى، وإن الأعداد فاقت  الاستعاب، مضيفين إلى ذلك عدد القتلى الذين سقطوا في صفوفهم. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

 

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وكالة الانباء الليبية وال

وكالة الانباء الليبية وال

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  • اقتلوهم حيث ثقفتموهم هؤلاء الكلاب الخونة الذين قتلوا جرحى قوات الشرطة فى غريان فى عمل جبان لم يفعله من قبل الا الصعاينة والنازية وهؤلاء الهمج البرابرة لا يستحقوا الا القوة المفرطة حتى يسحقوا ويسوا بالارض

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