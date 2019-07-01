غرفة عمليات الكرامة: خسائرٌ كبيرة في صفوف المليشيات عقب الضّربات الجوية الدقيقة في طرابلس

طرابلس 01 يوليو 2019 (وال)- أكّد المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة اليوم الإثنين، أن المليشيات الإرهابية والإجرامية، تكبدت خسائرا كبيرة، عقب الضربات الجوية الدقيقة على مواقعهم في العاصمة طرابلس.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة – عبر صفحته الرسمية في فيسبوك – إن المليشيات الإرهابية تكبدت خسائر في محاور وادي الربيع، وعين زارة ليلة البارحة، ولم تتوقف حركة إخلاء القتلى والجرحى حتى وقت قريب .

وأضاف المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، أن المستشفيات والعيادات الخاصة بالمنطقة، أصبحت تعجّ بالجرحى، وإن الأعداد فاقت الاستعاب، مضيفين إلى ذلك عدد القتلى الذين سقطوا في صفوفهم. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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