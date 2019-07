المتوسط:

أطلق الجيش الوطني الليبي، اليوم الإثنين، سراح 6 أتراك كانت قواته، قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

وكان قد أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، إطلاق سراح 6 مواطنين أتراك كانت قوات شرق ليبيا بقيادة المشير خليفة حفتر قد ألقت القبض عليهم في ليبيا.

