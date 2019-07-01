اللّواء محمّد المنفور يعلن إطلاق عمليّة جويّة تحت اسم “عاقبة الغدر”

طرابلس 01 يوليو 2019 (وال)- أعلن آمر غرفة عمليات سلاح الجو اللواء محمد المنفور اليوم الإثنين، إطلاق عملية جوية تحت اسم “عاقبة الغدر”.

وقال اللواء محمد المنفور “إن القوات المسلحة استنفذت كل الوسائل التقليدية في الحرب، من أجل تحرير باقي التراب الليبي”، مضيفًا “بعد عمليات الخداع والغدر، التي حصلت مؤخرًا، فإن القوات الجوية العربية الليبية، باشرت تنفيذ ضربات جوية قوية ومحكمة، في مواقع مختارة ومُنتقاة بدقة في طرابلس”.

وتابع اللواء محمد المنفور “نُعلن انطلاق عملية جوية تحت اسم “عاقبة الغدر”، داعيًا في الوقت ذاته المدنيين في طرابلس بالابتعاد عن المواقع العسكرية.

وأضاف اللواء محمد المنفور “نُهيب بأهلنا في طرابلس، بالابتعاد عن المواقع العسكرية، ومواقع المليشيات والإرهابيين؛ من أجل سلامتهم”.

وتتزامن تصريحات اللواء محمد المنفور، مع شن سلاح الجو غارة جوية ليل الأحد، استهدفت مقر قيادة “لواء الصمود” بقيادة المجرم صلاح بادي، في معسكر اليرموك بمنطقة صلاح الدين جنوبي طرابلس.

كما دمر سلاح الجو مساء الأحد، طائرة مسيرة تركية، قُبيل إقلاعها من قاعدة معيتيقة الجوية، لتنفيذ غارات على مواقع للقوات المسلحة في محيط طرابلس. (وال- طرابلس) ع ع/ ر ت

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