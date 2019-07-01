الحكومة المؤقتة تعيد تشكيل اللجنة المركزية للانتخابات

قرنادة-العنوان

شكلت الحكومة الليبية المؤقتة، اليوم الإثنين، لجنة مركزية جديدة للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.

وأصدرت الحكومة القرار رقم 416 لسنة 2019 لإعادة تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.

ويترأس اللجنة جمال عبدالشفيع علي، وعضوية كل من منصور يوسف الصادق وإدريس محمد القاضي وأحمد الريفي إدريس والكيلاني محمد عوض ويامن محمد أنويجي، إضافة إلى عبدالعزيز فضل محمود “عضوًا ومقررًا”.

وأوضح القرار أن اللجنة تعمل على سبيل التفرغ التام وتحت إشراف وزير الحكم المحلي.

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