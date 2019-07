وزير «صحة المؤقتة» يبحث تحسين أداء المرافق الصحية بالكفرة

المتوسط:

عقد وزير الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة، اجتماعًا ضم مدير إدارة المناطق الصحية والمكلف بإدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، وبحضور مدير مركز المناطق الحارة الكفرة الشريف حسن البسكري، بالإضافة إلى حضور المدير المساعد لإدارة المستشفيات رياض الخزعلي .

وقال مدير إدارة المستشفيات بوزارة الصحة إسماعيل العيضة، إن الاجتماع ناقش الاحتياجات الفعلية والطارئة من الأجهزة الطبية والأدوية والكوادر المتخصصة ومناقشة أعمال التطوير والتوسعة ومتابعة القضايا الخدمية على أرض الواقع، والتعرف على أهم الصعوبات والاحتياجات المطلوبة للرفع من مستوى الأداء في هذه المرافق الصحية والمتعلقة بنقص العناصر الطبية والطبية المساعدة، بالإضافة تنفيذ الخطة الاستراتيجية لوزارة الصحة بإعلان عام 2019 عام الرعاية الصحية الأولية بالبلاد”.

