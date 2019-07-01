حالة الطقس المتوقعة اليوم الإثنين (1 يوليو)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية تأثر مناطق البلاد بامتداد مرتفع جوي يصاحبه اعتدال في درجات الحرارة مع رطوبة نسبية عالية على الساحل.

وقالت النشرة الجوية الصادرة عن المركز إن درجات الحرارة القصوى المتوقعة على المناطق الساحلية تتراوح بين 27 و33 درجة مئوية، وبين 34 و37 درجة مئوية على المناطق الداخلية والوسطي.

ومن المتوقع تكاثر السحب على سرت، وبعض مناطق الجبل الغربي (نالوت ويفرن)، واحتمال هطول أمطار خفيفة هذا اليوم، بينما تبقى درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الجنوب، حيث تتراوح ما بين 37 و43 درجة مئوية، حسب النشرة.

رأس أجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر على مناطق سرت، ومناطق الجبل الغربي واحتمال هطول أمطار خفيفة اليوم، وتكون الرياح شمالية شرقية إلى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا على المناطق الساحلية، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 29 و33 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 34 و37 درجة مئوية على الدواخل.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – جالو – مرادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا مع احتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الأخضر، وتكون الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة، تنشط أحيانًا مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 27 و31 درجة مئوية على المناطق الساحلية، وبين 35 و38 درجة مئوية على أجدابيا والدواخل.

الجفرة – سبها – غات – غدامس – الحمادة

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجفرة، وتكون الرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانًا على مناطق سبها والجفرة مثيرة للأتربة والرمال، وتتراوح درجات الحرارة القصوى بين 35 و41 درجة مئوية، وتسجل ارتفاعًا يوم الأربعاء على أغلب المناطق.