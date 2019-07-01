«الأرصاد» يحذر من رياح قوية على ساحل الخليج

حذر المركز الوطني للأرصاد الجوية من رياح قوية على ساحل الخليج تصل سرعتها إلى 30 عقدة، فيما لا تتجاوز سرعة الرياح على ساحل طرابلس الخمس 20 عقدة.

وأظهرت نشرة المركز، اليوم الإثنين، أن الرؤية جيدة إلى متوسطة على ساحل الخليج وشحات ودرنة؛ لاضطراب البحر، وستكون جيدة على الساحل من رأس أجدير إلى سرت.

الساحل من رأس أجدير إلى سرت

– السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر أحيانًا، مع احتمال سقوط أمطار خفيفة على ساحل سرت.

– الرياح شمالية شرقية إلى شرقية، تتحول غدًا إلى جنوبية شرقية، تتراوح سرعتها بين 5 و15 عقدة على الساحل الممتد من الخمس إلى سرت، وتصل إلى 20 عقدة على ساحل طرابلس والخمس.

– ارتفاع الموج يصل إلى متر ونصف، والبحر قليل الاضطراب إلى خفيف الموج، ولا تتجاوز درجة الحرارة الـ25 درجة مئوية، والرؤية جيدة.