بالفيديو.. طيران الوفاق يقصف المدنيين في الضالع وبلدي ترهونة يستنكر

ترهونة-العنوان

أعرب المجلس البلدي ترهونة اليوم الإثنين عن استنكاره الشديد لتعرض المدنيين للقصف من قبل طائرات المليشيات المتحالفة مع حكومة الوفاق.

وندد المجلس بـ “تعرض مدينة ترهونة والمواطنين الأبرياء والأطفال والنساء في الضالع من قتل وقصف المنازل بالطيران بدون حق من قبل المليشيات والمجموعات الخارجة عن الشرعية”

وشدد المجلس على أن هذا “يعد من ضمن جرائم الحروب التي تحرم دوليًا”.

ونشر المجلس على حسابه الرسمي بموقع فيسبوك تسجيل مصور يظهر آثار القصف الذي تعرضت له مزارع المدنيين في منطقة الضالع.

ندين ونستنكر ما تتعرض له مدينة ترهونة و المواطنون الابرياء والاطفال والنساء في الضالع من قتل و قصف المنازل بالطيران بدون… Posted by ‎المجلس البلدي ترهونة‎ on Monday, July 1, 2019

ندين ونستنكر ما تتعرض له مدينة ترهونة و المواطنون الابرياء والاطفال والنساء في الضالع من قتل و قصف المنازل بالطيران بدون حق من قبل المليشيات و المجموعات الخارجة عن الشرعية وهذا يعد من ضمن جرائم الحروب التي تحرم دوليا

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة العنوان الليبية