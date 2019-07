المتوسط:

أكد مدير المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب بتاجوراء، عبد الرؤوف فارس، على ارتفاع معدلات أداء المركز، وتمكنه من إجراء جراحات الأعصاب والعظام إلى جانب جراحة القلب، بعد أن “افتقر لسنوات إلى أبسط مقومات تقديم الخدمة” على حد تعبيره.

وأشار مدير المركز إلى أن الجهود التي بذلها وكيل عام وزارة الصحة محمد هيثم عيسى، في النهوض بالخدمات الطبية التي يقدمها المركز، شملت إمداد المركز باحتياجاته من الأدوية والمستلزمات والمشغلات، إلى جانب تجهيز قسم الآشعة بأحدث المعدات الطبية وتوفير جهاز تصوير مقطعي CT SCAN خاص بتصوير الحالات الطارئة، وتوفير جهاز دقيق لتشخيص أمراض القلب (160 شريحة) وجهاز قسطرة قلبية حديث.

The post «صحة الوفاق»: ارتفاع معدلات الأداء بالمركز الوطني لعلاج وجراحة القلب بتاجوراء appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية