أكد آمر غرفة القوات الجوية بالجيش محمد المنفور، أن القوات ستبدأ توجيه ضربات جوية مكثفة لأهداف في العاصمة طرابلس، وحث السكان على الابتعاد عن معسكرات “الميليشيات” والمواقع العسكرية.

وأضاف المنفور، أن الحملة تأتي بعد “استنفاد كل الوسائل التقليدية” في إطار السعي إلى “تحرير” طرابلس التي تسيطر عليها حكومة الوفاق.

