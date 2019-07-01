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أوبك تمدد خفض الإنتاج 9 أشهر

تم النشر منذُ 14 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

لجنة المراقبة المشكلة من أوبك: تمديد اتفاق خفض إنتاج النفط 9 أشهر

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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