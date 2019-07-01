عاجل.. الحكومة الليبية المؤقّتة تُشكّل لجنةً مركزيةً للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلديّة

قرنادة 01 يوليو 2019 (وال)- أصدر مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة، قرارًا بتشكيل لجنة مركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.

هذا وتضمن القرار رقم “416” لسنة 2019 م – تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – في مادته الأولى على : إعادة تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية على النحو التالي:- السيد جمال عبد الشفيع علي سعد رئيسًا، والأعضاء هم :- منصور يوسف الصادق سليمان، إدريس محمد رمضان القاضي، أحمد الريفي إدريس إدريس، الكيلاني محمد عوض الكيلاني، يامن محمد النويجي جبريل، عبد العزيز فضل محمود الفضيل عضوا ومقرر.

وأشار القرار إلى أن اللجنة، تعمل على سبيل التفرغ التام، تحت إشراف معالي وزير الحكم المحلي.

وتضمن في مادته الثانية : على اللجنة المشكلة بمقتضى المادة الأولى، مُباشرة مهامها المسندة إليها، واتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص، وذلك وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة. (وال- قرنادة) أ م/ ر ت

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