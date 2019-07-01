دولة رئيس مجلس الوزراء يُتابع سير عمل مستشفيات المنطقة الشّرقية

قرنادة 01 يوليو 2019 (وال)- استقبل دولة رئيس مجلس وزراء الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبد الله عبد الرحمن الثني اليوم الإثنين، معالي وزير الصحة الدكتور سعد عقوب لبحث ملف الصحة.

هذا وبحث دولة الرئيس، خلال اللقاء عقده بمكتبه في ديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة، احتياجات مستشفيات: بنغازي، البيضاء، طبرق، درنة، إجدابيا، الكفرة، المرج وسير عملها.

واطّلع دولته ــ خلال الاجتماع ــ على آليات صرف مخصصات الباب الثاني، من قبل المستشفيات المذكورة، حيث أكد معالي الوزير أن مبالغ مالية كبيرة، تم صرفها للمستشفيات؛ ليتم توفير من قبل المستشفيات عِوضًا عن تلك التي لم يتم توفيرها من قبل جهاز الإمداد الطبي. (وال- قرنادة) ع ع/ ر ت

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