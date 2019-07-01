الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا اليوم الاثنين

قالت إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليوم الاثنين أن الطقس يبقى معتدلا مع رطوبة نسبية عالية على أغلب المناطق الساحلية ودرجات حرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب

فعلى مناطقرأس أجدير حتى مصراتة وسهل الجفارة وجبل نفوسة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر علي مناطق سرت ومناطق الجبل الغربي وأحتمال سقوط امطار خفيفةهذا اليوم والرياح شمالية شرقية الى شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط احيانا على المناطق الساحلية ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 29 – 33 ) مْ على المناطق الساحلية ومابين ( 34 – 37 ) مْ على الدواخل .

أما على مناطقالخليج وسهل بنغازي حتى مساعد وجالو ومرادة ستكون السماء صافية الى قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال ظهور ضباب على بعض مناطق الجبل الاخضر والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا مما تسبب فى اثارة للأتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين ( 27 – 31 ) مْ على المناطق

الساحلية ، ومابين ( 35 – 38 ) مْ على اجدابيا والدواخل .

وعلى مناطق الجفرة وسبها وغات وغدامس والحمادة ستكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين لآخر على مناطق الجفرة والرياح شمالية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحيانا على مناطق سبها والجفرة مثيرة للأتربة والرمال ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين ( 35 –41 ) مْ وتسجل ارتفاع يوم الاربعاء على اغلب المناطق.

وعلى مناطق الكفرة والسرير وتازربو ستكون السماء صافية الى ظهور بعض السحب المتفرقة والرياحشمالية شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى : تتراوح مابين ( 39 – 43 ) مْ .

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