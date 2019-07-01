طلب المجلس العسكري الزنتان من رئيس مؤسسة كوليام للأبحاث المتواجد في بريطانيا نعمان بن عثمان، الحضور إلى ليبيا للمشاركة في معارك جنوب طرابلس ضد القوات المسلحة، أو أن يلتزم الصمت.

وقال المجلس العسكري الزنتان في منشور، على الصفحة الرسمية، وجهه لـ”بن عثمان” ننصحك بالتواجد في جبهات القتال وميادين الرجولة والشرف أو أن تصمت وتلزم السكوت، مضيفا “نحن لسنا في حاجة لما تقول من بريطانيا…إنزل للميدان مثلك مثل الشباب”.

ويظهر نعمان بن عثمان على قناة ليبيا الأحرار التي تبث من قطر، يحرض الشباب في طرابلس ومصراتة على قتال قوات الجيش الليبي، ويصف أفراد القوات المسلحة وقياداتها وشهدائها بأوصاف مشينة أثارت استهجان الأوساط الاجتماعية الليبية.

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