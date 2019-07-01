الخارجية التركية تعلن إطلاق سراح موطنيها المحتجزين بليبيا

أعلنت وزارة الخارجية التركية إطلاق سراح 6 مواطنين أتراك كانوا محتجزين في ليبيا.

ونقلت وكالة الأنضول عن متحدث باسم وزارة الخارجية التركية قوله إنه تم “اخلاء سبيل البحارة الأتراك المحتجزين من قبل قوات حفتر بـليبيا”.

وكانت وزارة الخارجية التركية، أعلنت مساء يوم الأحد، أن قوات “الجيش الوطني الليبي “التابعة للمشير خليفة حفتر احتجزت 6 من مواطنيها في ليبيا مشددة على أنه إن لم يحدث ذلك الإفراج ستعتبر قوات حفتر هدفا مشروعا للجيش التركي.

من جانبه أكد اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي، أن الجيش الليبي ليس له علم باعتقال أي أتراك بعد، وأنه في حال اعتقال أي مواطن يحمل الجنسية التركية سيتم إصدار بيان رسمي لتوضيح الموقف مطالبا دول الجوار وجامعة الدول العربية، اتخاذ موقف من التهديدات التركية.

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