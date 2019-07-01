الثني يبحث أوضاع مستشفيات المنطقة الشرقية والجنوبية

عقد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله الثني اليوم الاثنين اجتماعا مع وزير الصحة بالحكومة المؤقتة سعد عقوب.

وبين المكتب الإعلامي للحكومة المؤقتة أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بديوان مجلس الوزراء في منطقة قرنادة مناقشة سير عمل مستشفيات بنغازي البيضاء طبرق درنة اجدابيا الكفرة والمرج والعوائق التي تواجه سير عملها كما تم مناقشة احتياجات المستشفيات وكيفية توفيرها كما تم مناقشة آلية صرف الباب الثاني من قبل المستشفيات المذكورة حيث تم صرف مبالغ مالية لتوفير كافة احتياجات المستشفى التي يم يتم توفيرها من قبل جهاز الامداد الطبي

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