إعادة تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على الانتخابات البلدية

أصدرت الحكومة المؤقتة قرارا يقضي بإعادة تشكيل اللجنة المركزية للإعداد والإشراف على انتخابات المجالس البلدية.

وبحسب القرار رقم 416 لسنة 2019 فإن اللجنة برئاسة جمال عبد الشفيع علي سعد وعضوية كل من منصور يوسف الصادق سليمان، إدريس محمد رمضان القاضي، أحمد الريني إدريس إدريس، الكيلاني محمد عوض الكيلاني، يامن محمد انويجي جبريل، عبد العزيز فضل محمود الفضيل.

ونص القرار على أن تعمل اللجنة على سبيل التفرغ التام وتحت إشراف وزارة الحكم المحلي وتباشر مهامها المسندة إليها وتتخذ الإجراءات اللازمة في هذا الخصوص وفق التشريعات النافذة ذات العلاقة.

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