مركز ضمان الجودة يجتمع مع المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية

عقد مدير المركز الوطني لضمان جودة واعتماد المؤسسات التعليمية والتدريبية محمد العتوق اجتماعا تقابلياً مع مدير عام المركز الوطني للمواصفات والمعايير القياسية عبدالرزاق بن جابر ومدير عام المركز الليبي للاعتماد هشام بركات بحضور وكيل الوزارة للهيئات والمراكز محمد نوير.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة التعليم بحكومة الوفاق أنه جرى خلال الاجتماع الذي عقد بمقر المركز الوطني لضمان الجودة بحث كيفية الاعداد لورشة عمل حول أهمية تطبيق نظم الجودة بالمؤسسات التابعة لوزارة التعليم والجهات التابعة لها والجهات العامة الأخرى بالدولة الليبية من أجل رفع مستوى الوعي المؤسسي بأهمية الجودة ونشر معاييرها ومواصفاتها والمقاييس الواجب توافرها محلياً في القطاعات والدوائر الحكومية المختلفة بشكل عام مع التركيز على المواصفات والمعايير التي يحددها المركز.

ورجحت الوزارة أن تقام الورشة الاسبوع القادم تحت رعاية وكيل الوزارة لشؤون الهيئات والمراكز بوزارة التعليم.

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