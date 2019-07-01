نفى رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير، ما تم تردد من أخبار حول منع تونس دخول الليبيين أقل من 35 سنة إلى ترابها.

وأكد عبد الكبير, في اتصال مع “بوابة إفريقيا الإخبارية” اليوم الإثنين، أن حركة عبور الليبيين إلى تونس, سواء عبر المعابر البرية أو المطارات, تجري في سيرها العادي.

كما أكد عبد الكبير أن إجراءات التنقل في المعابر البرية على الحدود التونسية والليبية تتم وفق تحريات أمنية روتينية، موضحا أنه لم يتم إتخاذ أي إجراءات جديدة في الغرض, من ذلك منع الليبيين دون 35 سنة من دخول تونس.

وكانت بعض المواقع الإعلامية قد تناقلت نقلا عن مصدر ديبلوماسي في السفارة الليبية بتونس خبرا مفاده أن السلطات التونسية أصدرت قرارا ينص على منع الليبيين دون سن ال 35 سنة من دخول أراضيها.

يشار إلى أن “بوابة إفريقيا الإخبارية” اتصلت في أكثر من مناسبة بالناطق الرسمي لوزارة الداخلية التونسية العميد سفيان الزعق وتعذر الحصول عليه.