نفت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الأخبار المتداولة عن تصفية الجرحى التابعين لقوات الجيش في مستشفى غريان.

وقالت الوزارة في بيان لها إن هذه الأخبار عارية عن الصحة ومغلوطة ومضللة للرأي العام مؤكدة أن جرحى الجيش يتلقون العلاج بمستشفى غريان التعليمي بإشراف وزارة الصحة وفق المعايير والقوانين المحلية والدولية الانسانية.

ودعت الوزارة المنظمات الطبية والانسانية العاملة على الاراضي الليبية ووسائل الإعلام لزيارة المستشفى والاطلاع على أوضاع الجرحى مؤكدة أن كل من تم إرسال جثامينهم عبر الهلال الأحمر إلى مدينة بنغازي كانوا ممن قتلوا خلال المعارك أو ممن تكدست جثثهم داخل ثلاجة المستشفى خلال المعارك الماضية.

وقامت قوات تابعة لحكومة الوفاق خلال اليومين الماضيين بالسيطرة على مدينة غريان كما دخلت مستشفى المدينة وقامت بقتل جرحى الجيش في المستشفى الأمر الذي أثار ردود فعل رافضة ومستنكرة كما تعالت الأصوات المطالبة بتحقيق محلي ودولي نزيه.

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