مديرية أمن توكرة تنعى ضحايا الجيش في غريان

نعت مديرية أمن توكرة أمس شهداء القوات المسلحة، الذين ارتقوا في مجزرة الهجوم الإرهابي على مدينة غريان جنوب طرابلس بعد تصفية الجرحى على يد مجموعات ومليشيات الوفاق .

وأكد مدير مكتب الإعلام الأمني بالمديرية، خليل البرغثي، أن مثل هذه العمليات الإرهابية الخسيسة والجبانة لا تزيد رجال الداخلية وأبناء القوات المسلحة إلا تصميما على اجتثاث براثن الإرهاب، بكل صوره وأشكاله من كافة ربوع الوطن.

وأضاف أن المديرية تقدمت في بيان لها، بأحر التعازي والمواساة لعائلات الشهداء الأبرار، متمنية للجرحى الشفاء العاجل، وعودة المفقودين إلى ذويهم سالمين في أقرب وقت.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا