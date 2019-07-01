اجتماع موسع بالغرفة الأمنية درنة

عقد مسؤولو الغرفة الأمنية بمدينة درنة اجتماعا لتدارس الحالة الأمنية داخل المدنية

وفي تصريحات خاصة لـ 218 قال العقيد فتحي عقيلة رئيس فرع الإدارة العامة للدعم المركزي درنة إن الاجتماع تركز على رصد نواقص الغرفة الأمنية لتغطيتها من الإدارة العامة للأمن المركزي، مضيفا أن الاجتماع تطرق إلى دراسة تسيير دوريات على مداخل المدينة ومخارجها، وتفعيل دور المراكز والأجهزة الأمنية وضبط المخالفين والخارجين عن القانون إضافة إلى التأكيد على ضرورة تعزيز جسور الثقة بين المواطنين وبين الأجهزة الأمنية.

يشار إلى أن الغرفة الأمنية تشكلت بقرار صادر عن وزير داخلية الحكومة المؤقتة بغرض التنسيق الأمني مع القيادات العسكرية من أجل استتباب الوضع في المدينة وملاحقة الخارجين عن القانون.

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