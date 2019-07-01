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“الاتصالات” أرصدة الشركة تستخدم لتمويل تشكيلات مسلحة

تم النشر منذُ 13 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

 

قال رئيس الجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات مراد الشكري في تصريح خاص لـ 218 إن الجمعية العمومية للشركة تدرس السبل الكفيلة لحماية الشركة وأصولها وتبحث إنهاء عمل الهيئة الموازية في طرابلس والتي وصفها بغير الشرعية مستدلا بالشرعية التي حصلت عليها الجمعية العمومية من الأجسام المنتخبة.

وفي ذات السياق قال رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للاتصالات القابضة حسين محمد إن أموال الشركة يتم استخدامها في تمويل تشكيلات مسلحة تابعة للوفاق وأن أرصدة الشركة تتعرض للعبث من قبل الإدارة الموازية في طرابلس حسب قوله.

وتمّت مناقشة هذه البنود وغيرها خلال الاجتماع العادي الثاني للجمعية العمومية للشركة الليبية للبريد والاتصالات الذي انعقد في مدينة البيضاء بحضور رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة وهيئة المراقبة وأعضاء الجمعية إضافة إلى نائب رئيس الوزراء للشؤون الأمنية عبد السلام امريض.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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