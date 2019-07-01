تقارير الطب الشرعي يفيد بتصفية جنود القوات المسلحة في مستشفى غريان

توصل مركز الخبرة القضائية عن طريق قسم الطب الشرعي التابع له، إلى أسباب مقتل عدد من عناصر القوات المسلحة وجهاز الأمن المركزي بعد أسرهم مصابين في مدينة غريان نهاية الأسبوع الماضي.

وفي تقارير حصلت قناتنا على نسخة منها، توصل الطب الشرعي إلى تعرض عدد من العناصر للتصفية، بتأكيد الأطباء أن الضحايا تعرضوا للرماية بالرصاص في الرأس من الخلف، وأن آخرين أصيبوا بأعيرة نارية متتالية، ما يعني تعرضهم لعملية إعدام ميداني .

كما أكد الأطباء وفقا للتقارير أن بعض الضحايا تعرضوا للرماية بالرصاص من مسافة قريبة وبشكل متتال على مستوى الصدر، ما أدى إلى إصابة اليدين كذلك.

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