ديوان المحاسبة الليبي يوقف اعتماد مستندي ممنوح لشركة تركية بقيمة 78 مليون دولار  

البيضاء 01 يوليو 2019 (وال)- أعلن ديوان المحاسبة الليبي المنبثق عن مجلس النواب اليوم الأثنين، عن إيقاف الاعتماد المستندي الممنوح لشركة تطوير تاجا التركية للتنمية.

وقال ديوان المحاسبة الليبي – عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك – إن قيمة الممنوحة لشركة تطوير تاجا التركية للتنمية بلغت “78.013.716” ثمانية وسبعون مليون وثلاثة عشر ألفاً وسبعمائة وستة عشر دولار، بشأن تنفيذ مشروع ترفيهي، والمراد تحويلها إلى (ARAB TURKISH- Istanbul ) البنك العربي التركي – اسطنبول .(وال- البيضاء) أ م/ ر ت

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