أسوشييتد برس: قوات الوفاق حاولت تجنيد مهاجرين إريتريين ضمن صفوفها 

قال مهاجرون غير قانونيين من إريتريا، كانوا عالقين في مركز إيواء تابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية بغريان، إنه تمت محاولة تجنيدهم ضمن قوات حكومة الوفاق بعد اقتحام المركز الأيام الماضية.

وقالت وكالة أسوشييتد برس إن ثلاثين مهاجرا إريتريا وقعوا في منطقة تبادل لإطلاق النار بين قوات الجيش الوطني والمجموعات المسلحة، ليتم احتجازهم من قبل الأخيرة تحت تهديد السلاح في ظل ظروف إنسانية صعبة.

وأضافت الوكالة نقلا عن أحد المهاجرين قوله إن المسلحين التابعين لحكومة الوفاق اقتحموا مركز الإيواء واتهموا المهاجرين بدعم القوات المسلحة، لتعود المجموعة ذاتها بعد أيام من أجل محاولة تجنيدهم .

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