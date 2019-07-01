مسؤولون أمميون يبحثون دعم الإدارة المحلية في ليبيا

عقد وزير الحكم المحلي بحكومة الوفاق ميلاد عبدالله الطاهر، اليوم الإثنين في تونس اجتماعا مع نائبة المدير الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بنييورسارة بول بحضور نوتو الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة في ليبيا جيرادو.

وبين المكتب الإعلامي لوزارة الحكم المحلي أنه جرى خلال هذا الاجتماع استعراض أنشطة ومشاريع الدعم التي تقدمها البعثة لليبيا في مجال الحكم المحلي والإدارة المحلية في مختلف البلديات الواقعة في شرق وغرب وجنوب ليبيا وعددها11 بلدية كما تم التركيز خلال الاجتماع على تعزيز أسس ومبادئ التنمية المستدامة في خطط وبرامج هذه المشاريع بالإضافة إلى إبراز دور المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة والتركيز على تقديم الخدمات للمواطنين في الظروف الراهنة.

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