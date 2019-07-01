بالصور.. قصف جوي يستهدف المنازل في ترهونة

دان المجلس البلدي ترهونة ما تتعرض له المدينة من قصف للمنازل بالطيران معتبرة أن هذه الأعمال تعد جرائم حرب محرمة دوليا.

ونشر المجلس البلدي عبر صفحته بموقع “فيسبوك” صورا لمنازل ومباني تضررت جراء القصف الذي استهدف المواطنين الأبرياء من قبل قوات خارجة عن الشرعية.

ويدعم أهالي ترهونة الجيش الليبي بقوة ما جعله عرضة لضربات القوات التابعة لحكومة الوفاق حيث يخوض الجيش منذ 4 أبريل الماضي اشتباكات مسلحة في العاصمة طرابلس وضواحيها ضد التشكيلات المسلحة المسيطرة على المدينة أدت لمقتل 739 شخص، وجرح 4407 شخص، بحسب منظمة الصحة العالمية.

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