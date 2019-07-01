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سفارة ليبيا في تونس تنفى منع الشباب الليبيين دون الـ35 من دخول تونس

تم النشر منذُ 12 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – نفت السفارة الليبية في تونس اليوم الاثنين ما أوردته وكالة سبوتنك الروسية على لسان مسؤول بالسفارة التونسية رفض الكشف عن اسمه بشأن منع دخول الليبيين إلى تونس تحت سن 35 عاماً إلا بعد موافقة دويهم.

السفارة الليبية في تونس إدعت في بيانها بأن صحيفة المرصد هي صاحبة الخبر ونسبته للوكالة الروسية وهو منافي للحقيقة حيث أن الخبر موجود على الموقع الرسمي للوكالة .

وأكدت السفارة الليبية أن السلطات التونسية لم تصدر أي قرار في هذا الشأن، منوهة بأن تونس حكومةً وشعباً تساعد في تخفيف معاناة الشعب الليبي وتحقيق استقراره.

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عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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