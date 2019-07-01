بعيو يدعو طرفي الجيش والوفاق لتحييد مدينة غريان

دعا الكاتب الصحفي محمد بعيو إلى تحييد مدينة غريان عن الخلافات القائمة بين الجيش وقوات الوفاق.

وقال بعيو في تدوينة له بموقع “فيسبوك” بعنوان “لِـمَ لا نجرّب تحييد غريان لعله خير” “بعيداً عن المماحكات والنكايات، أرى أنه ليس من الموضوعي ولا من العدل القول سقوط غريان، ولا تحرير غريان، ولا خيانة غريان” مضيفا “فلنقل إنه اختيار غريان الحياد في هذه الحرب، لتكون مدينةُ الزيتون حاضنةً لسلام أهل الوطن القادم لا محالة بإذن الله، ولتكون الحضن الدافيء والملاذ الآمن، لكثيرٍ من أبناء طرابلس وجوارها، ممن هجّرتهم الحرب قسراً وقهرا”.

ودعا بعيو طرفا الصراع إلى إعلان “غريان مدينةً محايدة، وأن يحترموا هذا الحياد الوطني الإيجابي إذا تحقق، ففيه للوطن خيرٌ كثير” داعيا حكومة الوفاق وقياداتها العسكرية لأن تبادر بذلك وأن تلتزم به القيادة العامة والحكومة المؤقتة، وأن تتشكل له حاضنة شعبية وطنية ليبية” مردفا “لعل دماءنا التي سالت هناك وهنا وفي كل الوطن في صراع الإخوة تُزهر مصالحةً وسلاما، فلا تتوقد حقداً وضِراما، وثأراً وانتقاما، وتكون غريان جسر وحدةٍ بين جبل نفوسة الغربي النفيس وجبال الهروج الأسطورية والجبل الأخضر الشامخ، وطريق تواصلٍ بين سهل الجفارة ووادي الحياة وسهل بنغازي، ودرب سلامٍ بين الحمادة الحمراء والوادي الحمر والسرير”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من بوابة أفريقيا الاخبارية

