ديوان المحاسبة في البيضاء يوقف اعتماد لشركة تطوير تاجا التركية

أعلن ديوان المحاسبة في البيضاء، اليوم الإثنين، إيقاف الاعتماد المستندي الممنوح إلى شركة “تطوير تاجا” التركية، لتنفيذ مشروع ترفيهي في إحدى المناطق.

وأوضح الديوان، في بيان له، أن الاعتماد بـ 78 مليون دولار، وكان مقررًا تحويلها إلى البنك “العربي – التركي” في أسطنبول، وفق الصفحة الرسمية للديوان.

وكان رئيس ديوان المحاسبة قد طالب في بيان له أمس، الوزارات والهيئات والمؤسسات والمصالح والأجهزة والشركات والمصارف العامة بعدم التعامل مع الشركات التركية، وحظر الاستيراد منها بكافة أشكاله وأنواعه ووقف دخول وارداتها عبر جميع المنافذ البرية والجوية والبحرية.

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