“خارجية المؤقتة” تطالب المجتمع الدولي بالتحقيق في جرائم تركيا

طالبت وزارة الخارجية بالحكومة المؤقتة، في بيان صحفي لها، ” المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتحقيق في الجرائم التي ترتكبها الميليشيات المدعومة من الحكومة التركية خاصة فى مدينة غريان وقبلها غرغور والرويمى وبراك الشاطى ودرنة وبنغازى وبنى وليد وتازربو وكافة المدن الليبية”.

وأدانت الخارجية الليبية بشدة بيان وزارة الخارجية التركية بشأن مزاعم احتجاز مواطنين أتراك، متهما أنقرة بدعم المليشيات المسلحة في الأراضي الليبية.

وشددت وزارة الخارجية الليبية على ضرورة احترام سيادة الدولة الليبية وعدم التدخل فى الشؤون الداخلية لليبيا.

