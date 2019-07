قال مصطفى صنع الله رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية اليوم الاثنين إن إنتاج بلاده من الخام يدور بين 1.2 و1.3 مليون برميل يوميا لكن مستوى الإنتاج يظل “هشا” بسبب المشاكل الأمنية.

وأضاف أن ليبيا قد تفقد بسهولة إنتاجا قدره 700 ألف برميل يوميا اذا تدهور الوضع الأمني أكثر.

