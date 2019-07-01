الخدمات الضمانية المرج تُباشر في صرف معاشات شهر يوليو

المرج 01 يوليو 2019 (وال)- أعلنت وحدة الشؤون المالية بمكتب الخدمات الضمانية المرج اليوم الاثنين، عن إيداع معاشات شهر يوليو الحالي في حسابات مستحقيها لدى المصارف.

وقال مدير وحدة الشؤون المالية عبد الله الكيلاني – في تصريح خاص لوكالة الأنباء الليبية – إن الإيداع تم بناء على التعليمات الصادرة من الإدارة العامة، بشأن صرف المعاشات للمضمونين بنظام الضمان الاجتماعي في الثلث الأول من كل شهر.

وأكد الكيلاني أن جميع أنواع معاشات المضمونين ومرتبات الموظفين، تم إيداعها في حسابات مستحقيها.

وأشار الكيلاني إلى أن وحدة الشؤون المالية تستعد حاليًا لإعداد شهر أغسطس القادم قبل حلول عيد الأضحى المبارك، تطبيقاً للتعليمات الصادرة من رئيس مجلس الإدارة والمدير العام للصندوق الدكتور إدريس حفيظة. (وال- المرج) أ ف/ ر ت

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