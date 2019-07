المريمي: الجيش مستعد للتصدي لأي ضربات تركية على ليبيا

أكد فتحي المريمي المستشار السياسي لرئيس مجلس النواب، أن “جميع الأسلحة في الجيش والجهات الأمنية الأخرى في حالة طوارئ، وأن التدخل التركي بأي طريقة أصبح متوقعا”.

وأضاف المريمي، في تصريحات صحفية له، أن” الجيش مستعد للتصدي لأي ضربات تركية على ليبيا خلال الفترة المقبلة”.

وأشار إلى أن المدنيين الأتراك المقبوض عليهم يجرى التحقيق معهم، وأنه حال عدم تورطهم في أي أعمال سيفرج عنهم، ومن الأفضل أن يعودوا إلى بلادهم، وأن من يثبت تورطه في أي أعمال تضر بليبيا سيتخذ بحقه الإجراءات القانونية.

