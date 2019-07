“داخلية الوفاق” تونس لم تمنع الليبيين دون سن 35 عاما

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق، أنها ” تابعت الأخبار التي تناقلتها بعض الوسائل الإعلامية حول صدور قرار من قبل الحكومة التونسية بمنع دخول المواطنين الليبيين دون سن 35 عام للأراضي التونسية بمفردهم إلا بمرافقة أباءهم”.

ونفت الوزارة، في بيان لها اليوم الاثنين، ” هذه الأخبار والإشاعات، وبأنها وبالتواصل مع السفارة الليبية في جمهورية تونس أفادت بأنه لم يصدر أي قرار من قبل السلطات التونسية في هذا الشأن”.

ودعت الوزارة المواطنين بعدم الانجرار وراء مثل هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة والتي من شأنها إرهاق المواطنين.

