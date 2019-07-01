داخلية الوفاق توضح حقيقة صدور قرار تونسي بشأن منع دخول مواطني ليبيا دون 35 سنة

أوضحت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني بشأن الأنباء التي تناقلتها الوسائل الإعلامية حول صدور قرار من قبل الحكومة التونسية بمنع دخول المواطنين الليبيين دون سن 35 عام للأراضي التونسية بمفردهم إلا بمرافقة أبائهم.

وقالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة الوفاق الوطني في بيان صادر عنها ونشره المركز الاعلامي، أن هذه الأخبار والإشاعات غير صحيحة، وأنها تواصلت مع السفارة الليبية في جمهورية تونس والتي أفادت بأنه لم يصدر أي قرار من قبل السلطات التونسية في هذا الشأن.

ودعت الوزارة المواطنين لعدم الإنجرار وراء مثل هذه الإشاعات والأخبار الكاذبة والتي من شأنها إرهاق المواطنين, وبث الشكوك في نفوسهم, وأخذ الأخبار من مصادرها الرسمية.

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