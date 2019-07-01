العقوري: مجلس النواب لا يزال داعماً قوياً للمؤسسة العسكرية

ليبيا – أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري على أن المجلس كان ولايزال داعماً قويا للمؤسسة العسكرية.

العقوري قال بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب إن البرلمان يعتبر دعمه للمؤسسة العسكرية أحد ثوابته،موضحاً بأنه على صعيد الخارجية كان لرئيس البرلمان مواقفه الواضحة الداعمة للجيش.

وبيّن رئيس لجنة الشؤون الخارجية أن أسباب فرض عقوبات أوروبية على المستشار صالح مواقفه الرافضة للاتفاق السياسي فيما يختص بالمساس بالقوات المسلحة وقياداتها كما كانت وجهة نظر رئيس البرلمان دائما بأن الجيش الوطني هو رمز لسيادة البلاد وصمام أمان لها وحريصاً على الإشادة بتضحيات منتسبيه.

وأشار العقوري إلى أن المستشار صالح شكل مجموعة من الوفود لزيارة الدول المؤثرة لتوضيح دور المؤسسة العسكرية،لافتاً إلى أنه ينتظرون موافقتهم لتنظيم تلك الزيارات.

ونوّه العقوري إلى أن لجنة الخارجية لها دور كبير في توضيح دور القوات المسلحة ووجهة النظر حول تحركاتها وذلك من خلال المتابعة الدقيقة للمواقف الدولية والبيانات والتواصل مع الدول الصديقة والمنظمات الدولية وعلى أعلى المستويات لتوضيح صورة ما يحدث .

وأردف:”أن من ضمن تلك المجهودات اجتماع اللجنة مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا في تونس وبعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.

رئيس لجنة الشؤون الخارجية أكد على أن اللجنة دعمت مواقف النواب الوطنيين تجاه دور القوات المسلحة في حربها على المجموعات المسلحة والإرهابية ومن يدعمهم.

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