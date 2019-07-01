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مالية الوفاق تطالب بالالتزام باللوائح

تم النشر منذُ 11 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

طالب وزير المالية في حكومة الوفاق فرج بومطاري مدير إدارة المراقبين الماليين والمراقبين ومساعديهم التابعين لهم بالتقيد والالتزام بقانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية فيما يخص الإجازات السنوية وغيرها من الإجازات.

وجاء في كتاب الوزارة الصادر يوم الأحد وجوب أن تحال الإجازات إلى الشؤون الإدارية والمالية، على أن يختص وكيل الوزارة باعتماد بديل للمتقدمين للحصول على إجازات لضمان سير العمل

وكانت وزارة المالية في حكومة الوفاق قد طالبت الوزراء ومديري الهيئات والمؤسسات العامة وما في حكمها خلال الأسبوع الجاري بضرورة تسهيل الإجراءات للجان الخاصة بالتدقيق على الجانب المالي ومتابعة الالتزامات المالية لكافة المؤسسات العامة.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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