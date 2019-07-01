السفارة الليبية لدى تونس: لم يصدر أي قرار يمنع الليبيين من دخول الأراضي التونسية

نفت السفارة الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني، لدى تونس، صدور أي قرار من السلطات التونسية بمنع الشباب الليبيين دون سن 35 دخول البلاد، مؤكدة على متانة علاقات الأخوة والجوار بين البلدين.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت السفارة، في بيان صحفي، اليوم الاثنين، حصلت وكالة “سبوتنيك” على نسخة منه “السفارة الليبية بتونس تابعت ما نشرته صحيفة “المرصد”، الذي نسبته إلى وكالة “سبوتنيك”، حول قرار صادر عن السلطات التونسية ما دعت بموجبه منع دخول الشباب الليبيين، دون السن 35 بمفردهم للبلاد إلا بمرافقة آبائهم”.

ونفت السفارة صحة ما ورد عن الصحيفة، مشيرة إلى عدم صدور أي قرار من السلطات التونسية بهذا الشأن.

وأكد البيان أن “جمهورية تونس الشقيقة قيادة وحكومة وشعبا تحافظ وبشكل مسؤول على أواصر الأخوة والجوار بين البلدين الشقيقين ومستمرة في توفير كل ما من شأنه أن يخفف من المعاناة عن الشعب الليبي وتحقيق استقراره.