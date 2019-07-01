المغربي: حلم أردوغان بعودة الأتراك والعهد العثماني إلى ليبيا حلم لن يتحقق

ليبيا – أكد عضو مجلس النواب إدريس المغربي على أن ماحدث بمدينة غريان يعتبر خيانة التي ليست من طبع الليبيين وجذورهم وأي شخص يصل لمرحلة الغدر هو خائن يجب مراجعة جيناته، مثمناً جهود الجنود والضباط وقادة المحاور.

المغربي قال خلال مداخلة هاتفية عبر “برنامج الحدث” الذي يذاع على قناة “ليبيا الحدث” أمس الأحد وتابعتها صحيفة المرصد إن المعارك كر وفر وما جرى بغريان لا يعني خسارة المعركة بدليل التجارب التي خاضتها القوات المسلحة في بنغازي ودرنة و الجنوب، لافتاً إلى ثقتهم التامة و الكاملة في الضباط و أفراد القوات المسلحة.

وعن موقف رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إعتبر أنه رجل مواقف وفي الوقت الصعب يُبان الرجال جانب الوطن.

أما عن التدخل التركي بالشأن الليبي علق قائلاً:”أحلام أردوغان بعودة الأتراك لليبيا حلم يحلم به ونحن لا نلوم عليهم بل نتكلم عن الليبيين الذين أتوا بهم ولديهم مشروع داخل ليبيا وخارجها وجميع الدول العربية بعودة العهد العثماني لكنه لن يتحقق بوجود رجال ومناضلين غيورين عليها حتى المنطقة الغربية يوجد بها أشخاص غير راضيين عما يجري وكلهم مع الجيش”.

وثمّن صبر وقوة تحمل القائد العام للجيش المشير خليفة حفتر، مشدداً على وقوف جميع أعضاء مجلس النواب منذ بدء “عملية الكرامة” مع هذا المشروع.

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