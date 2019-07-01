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المنفور: ضربات جوية “مكثفة” تنتظر طرابلس

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قال قائد غرفة عمليات القوات الجوية التابعة للجيش الوطني اللواء محمد المنفور، إن قوته ستشرع في تنفيذ ضربات جوية “مكثفة” على عدة أهداف في طرابلس.

ودعا المنفور في تصريحات لـ”رويترز”، الإثنين، أهالي العاصمة إلى الابتعاد عن معسكرات ومقرات الجماعات المسلحة، وأي أهداف عسكرية أخرى.

وأشار المنفور إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد “استنفاد كل الوسائل التقليدية” ضد الجماعات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق في طرابلس.

وكان آمر اللواء 73 مشاة علي القطعاني قال في تصريحات لـ218، اليوم، إن الدعم التركي الواضح للمجموعات المسلحة التابعة للوفاق لم ينجح على الأرض في معركة طرابلس وإن الوحدات العسكرية لم تخسر نقطة واحدة من تمركزاتها.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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