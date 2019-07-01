مصدر لـ218: ترهونة تتعرض لقصف جوي

وقال مصدر لـ”218″ إن مدينة ترهونة تتعرض الإثنين، لقصف جوي من قبل الطيران الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق في منطقة طوايل السوق بالقرب من شركة اتيب جنوب المدينة، الأمر الذي خلّف خسائر مادية.

بدوره أدان المجلس البلدي ترهونة، القصف الجوي الذي قال إنه استهدف المنازل في المدينة من قبل المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

وفيما نشر المجلس بصفحته في “فيسبوك” صورا لآثار القصف الذي خلف وراءه مبانياً مسوية بالأرض، اعتبر أن هذا الفعل من ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليا.

يشار إلى أن قوات الوفاق شنت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة غارات جوية على مدينة ترهونة.

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