اخبار ليبيا الان

مصدر لـ218: ترهونة تتعرض لقصف جوي

تم النشر منذُ 11 ساعة
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وقال مصدر لـ”218″ إن مدينة ترهونة تتعرض الإثنين، لقصف جوي من قبل الطيران الحربي التابع لقوات حكومة الوفاق في منطقة طوايل السوق بالقرب من شركة اتيب جنوب المدينة، الأمر الذي خلّف خسائر مادية.

بدوره أدان المجلس البلدي ترهونة، القصف الجوي الذي قال إنه استهدف المنازل في المدينة من قبل المجموعات المسلحة التابعة لقوات الوفاق.

وفيما نشر المجلس بصفحته في “فيسبوك” صورا لآثار القصف الذي خلف وراءه مبانياً مسوية بالأرض، اعتبر أن هذا الفعل من ضمن جرائم الحرب المحرمة دوليا.

يشار إلى أن قوات الوفاق شنت خلال الأشهر القليلة الماضية عدة غارات جوية على مدينة ترهونة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك